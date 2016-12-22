Во «ВКонтакте» ответили на сообщения об ограничении прослушивания музыки

Представитель соцсети «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил РБК, что никаких ограничений на прослушивание музыки «ни в десктопе, ни на других платформах не появилось».
По его словам, в некоторых случаях артисты или их правообладатели решили распространять новые релизы только среди тех, у кого есть подписка. «Раньше такие треки удалялись бы, теперь есть возможность их слушать», — сказал Красников.
Ранее Telegram-канал «Код Дурова» сообщил о том, что «ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки в веб-версии соцсети. Доступ к музыке будет открыт для пользователей только после оплаты подписки стоимостью 149 руб./мес. При этом при попытке прослушать музыку появляется надпись, что «так решил артист или его представитель». Отмечалось, что решение принимается по каждому новому релизу.
Сервис прослушивания аудиозаписей по подписке появился во «ВКонтакте» после перезапуска музыкального раздела в апреле 2017 года. Лимит на бесплатное прослушивание музыки в фоновом режиме для пользователей мобильных приложений «ВКонтакте» и «Одноклассники» был введен 1 октября. Тогда пользователи могли бесплатно слушать музыку только 60 мин./сутки.
С 1 ноября компания Mail.Ru Group, владелец соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», ввела новые ограничения — теперь пользователи могут слушать музыку бесплатно в фоновом режиме только 30 мин./сутки. Вместе с тем в веб-версиях соцсетей фоновое прослушивание музыки по-прежнему неограниченно.