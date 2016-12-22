Во «ВКонтакте» появилась возможность редактировать отправленные сообщения

В соцсети «ВКонтакте» появилась возможность редактировать уже отправленные сообщения, а создатели групповых чатов смогут создавать ссылки на вступление в них. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте», которое есть у РБК.

Как рассказали в соцсети, редактирование сообщений доступно в течение 24 часов после отправки. У сообщений появилась отметка «ред.» — редактирование. Для корректировки сообщения нужно нажать на иконку с карандашом. Нововведение в ближайшее время станет доступно в мобильных и веб-версиях «ВКонтакте».

Кроме того, для вступления в групповые чаты его создателю отныне не обязательно добавлять нового участника в друзья. Теперь для приглашения можно создать ссылку, по которой к чату сможет добавиться любой пользователь. Приглашения перестают работать при его аннулировании. Групповой чат сможет состоять из 250 человек.

В начале ноября «ВКонтакте» и «Одноклассники» вдвое урезали лимит на бесплатную музыку в мобильных приложениях. Отныне он составляет 30 минут в сутки. Месячная подписка стоит 149 руб. В то же время в веб-версиях соцсетей время прослушивания музыки не ограничивается.

«ВКонтакте» является самой крупной русскоязычной соцсетью и крупнейшей соцсетью в Европе. В ней зарегистрировано 410 млн пользователей. По данным статистики сайта, им ежемесячно пользуются 97 млн человек. «ВКонтакте» основана в 2006 году Павлом Дуровым. В апреле 2014-го Дуров ушел с поста гендиректора компании из-за «сокращения свободы действий». В сентябре того же года главой «ВКонтакте» стал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев. В 2016-м он ушел с этой должности, сама она была упразднена. Управляющим директором в феврале 2017 года был назначен Андрей Рогозов.