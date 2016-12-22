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Кремль отказался комментировать предложение посадить Улюкаева на 10 лет
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Кремль отказался комментировать предложение посадить Улюкаева на 10 лет
Дело Улюкаева, 16:20
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Кремль отказался комментировать предложение посадить Улюкаева на 10 лет

Кремль не комментирует требование прокурора приговорить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 10 годам лишения свободы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы это не комментируем, вы знаете», — сказал Песков.

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Ранее прокурор потребовал приговорить Улюкаева к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн руб. Кроме того, предлагалось лишить Улюкаева всех званий, орденов и классного чина.

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Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе корпорации «Роснефть». Следствие считает, что непосредственно перед этим он получил взятку в $2 млн от главы корпорации Игоря Сечина. Сторона обвинения полагает, что министр требовал деньги за одобрение сделки по покупке компании «Башнефть».

Теги: суд , «Роснефть» , Дмитрий Песков , Алексей Улюкаев
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