Мужчина, пострадавший при взрыве газа в Мурманске, скончался в больнице. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает «Интерфакс».

По словам представителя управления Ксении Кошелюк, это произошло в выходные.

Ранее глава городской администрации Андрей Сысоев сообщил, что в результате происшествия были госпитализированы два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. Издание «Мурманский вестник» уточняет, что это хозяин квартиры, где взорвался газ, и его соседка снизу.

Издание пишет, что уголовное дело, возбужденное в связи со взрывом, не будет переквалифицировано, так как пункт «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) предусматривает в том числе и смерть потерпевших.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме 24 ноября. В результате ЧП частично рухнули крыша здания и стены угловой квартиры на пятом этаже. Возник пожар. Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.