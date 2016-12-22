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Минобороны отчиталось об ударе российских Ту-22 по террористам в Сирии

Зюганов возмутился переименованием петербургских улиц

Лукашенко обвинил Порошенко в нарушении обещаний по «делу о шпионаже»

В Онкоцентре им. Блохина ответили на обвинения в поборах

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СК назвал ультразвук причиной массовой госпитализации липецких школьников

В Госдуме обвинили МОК в попытке «дискредитировать Олимпиаду в Сочи»

Число жертв теракта в Египте превысило 230 человек

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Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Мурманске

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Структура BASF и нефтяная компания Фридмана задумались о слиянии

При теракте в египетской мечети погибли более 180 человек

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