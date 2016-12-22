Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Мурманске
Общество, 18:07
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Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Мурманске
Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Мурманске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Пр взрыве частично обрушилась крыша дома, загорелись две квартиры, обрушились стены в угловой квартире на верхнем этаже. Согласно предварительным данным, одного пострадавшего увезли на скорой. Об этом сообщает телеканал «Арктик-TV» со ссылкой на сотрудников МЧС России по Мурманской области и очевидцев.
По данным МЧС, с возгоранием борются сотрудники пожарной службы, которые прибыли на место происшествия.
Собеседники телеканала завили, что взрыв произошел по адресу: ул. Зеленая, 78.