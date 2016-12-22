Прокуратура начала проверку взрыва газа в Мурманске

В Мурманске прокуратура организовала проверку в связи со взрывом бытового газа в жилом доме, говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, в результате происшествия пострадали два человека.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем. «В результате происшествия 2 человека госпитализированы в больницу. Пожар локализован. Эвакуировано на настоящий момент 15 жителей дома», — сообщили в прокуратуре.
Для эвакуированных был подготовлен пункт временного размещения в школе, администрация города предложила им для расселения маневренный фонд. Установление причин взрыва взято на особый контроль прокуратуры.
Взрыв газа в пятиэтаже в Мурманске произошел вечером 24 ноября. В результате частично обрушилась крыша дома и стены в угловой квартире на верхнем этаже. В двух квартирах возник пожар.