Над Мурманской областью пролетел огненный шар

Жители Мурманской области в ночь на 17 ноября увидели в небе огненный шар. О необычном астрономическом явлении сообщает «Мурманский вестник».

По информации издания, огненный шар заметили жители нескольких городов — Мончегорска, Снежногорска, Падуна.

Видео: Ruptly

Председатель мурманского астрономического клуба «Орион» Виктор Трошенков рассказал агентству «Интерфакс», что речь идет о болиде из потока Леониды. «В этом метеорном потоке много ярких частиц, и болиды прочерчивают в небе яркий след, сравнимый с сиянием луны», — объяснил он.

Вспышка была видна и из Финляндии. Доцент космической физики обсерватории геофизики Соданкюля при университете Оулу Юрки Маннинен сообщил финскому порталу Yle, что речь может идти как о метеоре, пролетевшем на высоте 150–200 км, так и о рукотворном объекте — например, обломке спутника.