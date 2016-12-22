Мосгорсуд оставил в силе заочный арест брата Тельмана Исмаилова

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда столицы о заочном аресте Вагифа Исмаилова, старшего брата бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Апелляционная жалоба, таким образом, была отклонена.

Вагифу Исмаилову заочно предъявлено обвинение в организации двух убийств и незаконном владении оружием. Срок его нахождения под стражей будет исчисляться с момента задержания на территории России или экстрадиции из другого государства.

Аналогичное обвинение было предъявлено Тельману Исмаилову. Его защита также пыталась обжаловать решение, ссылаясь на то, что бизнесмен не пытался скрыться от суда и место его проживания известно следствию, но повесток он не получал. Мосгорсуд отклонил апелляцию.

Тельман Исмаилов был заочно арестован 30 октября. Его обвиняли в организации убийства двух лиц и незаконном обороте оружия. По словам адвоката Марины Русаковой, ни бизнесмен, ни его защита об обвинении не знали. Свою вину бизнесмен не признает.

Двойное убийство, в причастности к которому обвиняют Тельмана Исмаилова, произошло в мае 2016 года в Подмосковье. Жертвами стали владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино Моторс» Юрий Брилев. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны еще один брат предпринимателя Рафик Исмаилов и бизнесмен Мехман Керимов.

Обоим были предъявлены обвинения по ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц). Рафик Исмаилов не признал свою вину, Керимов признал и пошел на сделку со следствием. Русакова утверждает, что ее подзащитного оговорили и нет никаких доказательств его причастности к преступлению, кроме показаний Керимова.​

Основным активом Тельмана Исмаилова был Черкизовский рынок (закрыт в 2009 году из-за нарушения санитарных норм). В 2016 году предпринимателя, за год до этого фигурировавшего в списке Forbes, признали банкротом. В марте 2017 года стартовала продажа его собственности.