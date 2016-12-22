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Тиллерсон вновь опроверг информацию о своей близкой отставке
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Тиллерсон вновь опроверг информацию о своей близкой отставке
Политика, 05:59
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Тиллерсон вновь опроверг информацию о своей близкой отставке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь опроверг информацию о скорой отставке и заменой на директора ЦРУ Майка Помпео. Об этом сообщает Reuters.

Глава американского внешнеполитического ведомства на ужине в честь ежегодного награждения лауреатов Премии Кеннеди в Госдепартаменте заявил агентству, что «люди должны искать лучшие источники информации». «Нет», — ответил он на вопрос Reuters о возможном уходе со своего поста.

Он добавил, что надеется принять участие в таком же праздничном ужине в следующем году. «Я собираюсь оставаться тут в Госдепартаменте настолько долго, насколько я смогу быть эффективным и выполнять что-либо. Нам много чего предстоит сделать», — заключил Тиллерсон.

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Газета The New York Times 30 ноября опубликовала информацию о замещении Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря нынешним главой ЦРУ Майком Помпео в течение нескольких недель. Разведку же должен, по данным источников издания, возглавить сенатор из Арканзаса Том Коттон. В пятницу 1 декабря информацию Рекс Тиллерсон назвал информацию о своей отставке «смехотворной». Через некоторое время президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что информация о скорой отставке Тиллерсона — «фейковые новости», и что он с госсекретарем «хорошо работает вместе».

Бывший глава нефтегазовой компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон официально стал госсекретарем США в феврале 2017 года.Он сменил на этом посту исполняющего обязанности госсекретаря Томаса Шэннона. В предыдущей администрации президента Барака Обамы пост главы внешнеполитического ведомства занимал с 2013 по 2017 год Джон Керри.

Теги: отставка , Госдепартамент США , Рекс Тиллерсон
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