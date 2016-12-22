Оппозиция и власти Венесуэлы не смогли прийти к соглашению

Попытка оппозиционной коалиции и властей Венесуэлы прийти к соглашению во время встречи в Доминиканской республике провалилась, ​сообщает El Universal.

По информации издания, правительственная делегация сопротивлялась требованию коалицией «Круглый стол демократического единства» (MUD) «прозрачных» президентских выборов в 2018 году, восстановления распущенного парламента, а также освобождения политзаключенных.

В то же время, президент Доминиканской республики Данило Медина, выступающий посредником на переговорах, заявил, что стороны подошли близко к заключению соглашения. «Правительство подтвердило свою твердую волю к достижению соглашения в интересах венесуэльского народа. 15 декабря здесь будет проведено совещание для окончательного соглашения», — заявил Медина.

Переговоры в Доминиканской республике проходят при посредничестве правительства страны. Гарантами переговоров выступают также главы МИД Мексики, Чили, Боливии, Никарагуа и Сент-Винсента и Гренадин.

Противостояние оппозиции и венесуэльского правительства началось в апреле. Тогда Верховный суд страны решил наделить президента Николаса Мадуро полномочиями на действия в обход парламента, где 65% имела оппозиция. На фоне массовых протестов суд отменил свое решение. Столкновения однако продолжились до августа. В них погибло не менее ста человек.

​В июле Мадуро провел референдум по конституционной реформе, согласно которой вместо парламента для изменения основного закона учреждается Конституционная ассамблея. В ответ оппозиция провела собственный референдум против реформы. Организаторы обоих плебисцитов отчитались о положительном голосовании. Тем не менее, 30 июля прошли выборы в Конституционную ассамблею. Генпрокуратура признала ее незаконной и потребовала прекратить работу органа. Однако Ассамблея сняла Луизу Ортегу Диас с должности главы надзорного ведомства, а затем объявила в розыск. В начале августа венесуэльские власти подавили попытку военного мятежа. В октябре в стране прошли губернаторские выборы. Большинство регионов страны возглавили проправительственные губернаторы. Почти все главы регионов принесли присягу новой Конституции страны, что де-факто стало ее признанием, в том числе, и оппозицией. В то же время оппозиция и правительство ведут переговоры о политическом будущем страны.

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