Макфол осудил запрет доступа американских журналистов в Госдуму

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что негативно оценивает запрет ​всем американским СМИ посещать здание Госдумы. Об этом дипломат заявил в ходе выступления в Стэндфордском университете, передает «РИА Новости».

«Плохо. Потому что должны быть включены всякие [СМИ]», — сказал Макфол.

В Стэндфордском университете 2 декабря Макфол провел встречу с российском послом в США Анатолием Антоновым. Дипломаты обсудили в том числе предполагаемое вмешательство российских хакеров в президентские выборы США и запрет Госдепа Анатолию Антонову на посещение российской дипсобственности в Сан-Франциско.

Комментарий Макфола прозвучал после того, как накануне, 1 декабря, депутаты объявили о запрете на доступ американских журналистов в Госдуму в ответ на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США.

В Кремле инициатива получила одобрение. «Такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в том числе российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, расцветают пышным цветом в США», — пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь лишение RT аккредитации в Конгрессе Вашингтон объясняет регистрацией телеканала в качестве иноагента. Согласно американскому законодательству, регистрироваться в реестре иноагентов должны те компании, которые работают на территории США в интересах других государств. В начале 2017 года спецслужбы страны выпустили доклад, в которых обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. Одним из инструментов такой кампании Соединенные Штаты называли и СМИ (RT и агентство Sputnik).