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Лавров заявил о нежелании вступать в «гонку запретов» из-за ситуации с RT
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Лавров заявил о нежелании вступать в «гонку запретов» из-за ситуации с RT
Политика, 17:59
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Лавров заявил о нежелании вступать в «гонку запретов» из-за ситуации с RT

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «абсолютно неприемлемым для любо маломальской страны» происходящее с телеканалом RT в США. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано в Риме, которая  транслировалась на сайте российского МИД.

«Мы сейчас изучаем эту ситуацию, которая произошла с вашей телекомпанией <...> Не могу пока сказать, какой будет ответ», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT о том, намерен ли МИД лишить аккредитации американские СМИ в ответ на действия в адрес RT. 

«Я бы очень не хотел вступать в гонку запретов, от чего будут страдать и СМИ и люди, которые получают информацию от СМИ», — сказал министр.

13 ноября по настоянию министерства юстиции американское подразделение телеканала RT America было вынуждено зарегистрироваться как иностранный агент в США, а 30 ноября стало известно о лишении журналистов издания аккредитации в Конгрессе США.

Кремль с пониманием отнесся к предложению ограничить вход для СМИ США
Политика

Госдума в ответ на это решила запретить посещать здания нижней палаты парламента представителям «всех американских СМИ». Об этом РБК 1 декабря заявила глава комитета Думы по регламенту и контролю, депутат от фракции «Единая Россия» Ольга Савастьянова. По ее словам, ограничения могут быть приняты с 6 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле «с пониманием» относятся к намерениям Госдумы.

«Такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в том числе российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, расцветают пышным цветом в США», — объяснил он.

Теги: Сергей Лавров , аккредитация , RT America
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