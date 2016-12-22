В «Новом Потоке» опровергли сообщения СМИ о неуплате пошлин Марийским НПЗ

Группа компаний «Новый Поток» опровергла сообщение Reuters об уклонении входящего в группу ООО «Марийский НПЗ» от уплаты таможенных пошлин на темные нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении «Нового Потока», которое поступило в РБК в ответ на соответствующий запрос.

«ООО «Марийский НПЗ» при производстве и реализации продукции действует в полном соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации», — говорится в сообщении группы.

Отмечается, что завод имеет необходимые для производства товаров технологические мощности, которые обеспечивают соответствие физико-химических характеристик нефтепродуктов требованиям Единого таможенного тарифа ЕАЭС.​

28 ноября Reuters со ссылкой на четыре источника сообщал, что Марийский НПЗ​ и Новошахтинский НПЗ (входит в группу «Юг Руси» Сергея Кислова) не платили экспортную пошлину на мазут и вакуумный газойль, экспортируя их как нефтепродукты, которые освобождаются от пошлин. Утверждалось, что за первые девять месяцев 2017 года Новошахтинский и Марийский НПЗ экспортировали 2 млн т указанной продукции, на чем сэкономили $170 млн.

​Марийский НПЗ оказался на втором месте (после Новошахтинского НПЗ) по беспошлинному экспорту нефтепродуктов (0,5 млн т).

Ранее пошлина на мазут и вакуумный газойль была $86,1 за тонну, в ноябре 2017 года она выросла до $96,1 за тонну. На экспорт продуктов, в которых содержится более 50% ароматических углеводородов, действует нулевая экспортная пошлина.

Сотрудник Федеральной таможенной службы подтвердил Reuters вывоз мазута и вакуумного газойля под другими таможенными кодами, но какие НПЗ делали это, не уточнил.