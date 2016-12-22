Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,91 58,37 EUR Нал. 70,12 69,49 USD Бирж. 58,70 +0,25 EUR Бирж. 69,79 +0,26 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9879,99 -60,01 ММВБ 2099,82 -0,04% РТС 1126,90 -0,41% Brent 63,25 +0,94% DJIA 24272,35 +1,39% Nasdaq 6873,97 +0,73% FTSE 7311,85 -0,20%
Суд Владивостока арестовал бывшего вице-губернатора Приморья
Лента новостей
Имущество «полковника-миллиардера» Захарченко обратили в доход государств 13:42, Общество В «Новом Потоке» опровергли сообщения СМИ о неуплате пошлин Марийским НПЗ 13:38, Бизнес Суд Владивостока арестовал бывшего вице-губернатора Приморья 13:36, Политика Российский футбольный союз назвал имена гостей жеребьевки ЧМ-2018 13:06, Спорт ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие» 13:05, Финансы В ФБК рассказали о задержании сотрудников в Саратове 13:05, Общество От Уругвая до России: как менялись плакаты мировых футбольных чемпионатов 13:01, Фотогалерея  Депутаты объявили о запрете на доступ американских журналистов в Госдуму 12:56, Политика В Минздраве опровергли завершение работ над проектом регистра доноров 12:43, Общество Орешкин назвал ключевые препятствия для улучшения инвестиционного климата 12:41, Экономика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 12:30, Lenovo и РБК Генералу СК предъявлено окончательное обвинение в двух взятках 12:23, Общество СМИ назвали сроки принятия Госдумой законопроекта о «телефонных минерах» 12:04, Общество Кабмин внес в Госдуму законопроекты о льготах для создателей мультфильмов 12:00, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 11:57, Subaru XV и Autonews ЛУКОЙЛ отложил продажу Litasco на следующий год 11:51, Бизнес Новогоднюю почтовую марку посвятили талисману ЧМ-2018 волку Забиваке 11:51, Общество При пожаре в небоскребе на севере Китая погибли 10 человек 11:48, Общество «МегаФон» оценил стоимость реализации «закона Яровой» в 35–40 млрд руб. 11:46, Технологии и медиа Пробки с 7 утра: что происходит с дорожной ситуацией в Москве 11:34, Авто Спасительный альянс: как «Сибмост» избежал банкротства 11:31, Партнерский материал В Пакистане боевики напали на студенческое общежитие 11:20, Общество Тренера «Челси» обвинили в неподобающем поведении 11:06, Спорт Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно сел в Стамбуле 11:04, Общество Почему в Nissan X-Trail больше не нужен термос и умение парковаться 10:59, Партнерский материал Как провести выходные, чтобы набраться сил 10:58, Спецпроект РБК PINK Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве 10:55, Общество «МегаФон» обновил прогноз показателей на 2017 год 10:51, Технологии и медиа
Суд Владивостока арестовал бывшего вице-губернатора Приморья
Отставки губернаторов, 13:36
0
Суд Владивостока арестовал бывшего вице-губернатора Приморья

Ленинский районный суд Владивостока арестовал бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, сообщила газета Vlad News.

Арест экс-чиновника продлится до 28 января.

По данным издания, Усольцев подозревается в получении взятки, против него возбуждено уголовное дело.

Сам Усольцев, занимавший пост первого вице-губернатора с 2014 года и ушедший в отставку 7 ноября, виновным себя не считает.

Накануне издание «Восток Медиа» сообщило, что Усольцев был задержан в ночь на 30 ноября, в его квартире прошел обыск.

Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время Еще 16 фото
Фотогалерея

Василий Усольцев курировал в областной администрации вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, а также гражданской защиты, развитие предпринимательства, земельные и имущественные отношения.

Усольцев​ ушел в отставку «по собственному желанию» на волне осенней череды губернаторских увольнений в России.

Его бывший начальник Владимир Миклушевский, возглавлявший Приморье с 2012 года, покинул свой пост за месяц до увольнения Усольцева, 8 ноября стало известно, что он может стать ректором Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Другой бывший коллега Усольцева — экс-вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко получил условный срок два с половиной года за мошенничество. Его признали в виновным в хищении 10 млн руб. В отставку «по собственному желанию» Сидоренко ушел в декабре 2016 года.

Теги: Приморье , Владивосток , вице-губернатор , Василий Усольцев
Главное
ЦБ обратился в прокуратуру из-за сделок «ФК Открытие» Финансы
Материалы по теме
Первый вице-губернатор Приморского края ушел в отставку Политика
Экс-губернатор Приморского края прокомментировал свою отставку Политика
Экс-губернатор Приморья станет ректором московского вуза Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку