Суд Владивостока арестовал бывшего вице-губернатора Приморья

Ленинский районный суд Владивостока арестовал бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, сообщила газета Vlad News.

Арест экс-чиновника продлится до 28 января.

По данным издания, Усольцев подозревается в получении взятки, против него возбуждено уголовное дело.

Сам Усольцев, занимавший пост первого вице-губернатора с 2014 года и ушедший в отставку 7 ноября, виновным себя не считает.

Накануне издание «Восток Медиа» сообщило, что Усольцев был задержан в ночь на 30 ноября, в его квартире прошел обыск.

Василий Усольцев курировал в областной администрации вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, а также гражданской защиты, развитие предпринимательства, земельные и имущественные отношения.

Усольцев​ ушел в отставку «по собственному желанию» на волне осенней череды губернаторских увольнений в России.

Его бывший начальник Владимир Миклушевский, возглавлявший Приморье с 2012 года, покинул свой пост за месяц до увольнения Усольцева, 8 ноября стало известно, что он может стать ректором Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Другой бывший коллега Усольцева — экс-вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко получил условный срок два с половиной года за мошенничество. Его признали в виновным в хищении 10 млн руб. В отставку «по собственному желанию» Сидоренко ушел в декабре 2016 года.