На востоке Москвы завершены аварийные работы после прорыва теплотрассы

Аварийные бригады и сотрудники МЧС России завершили восстановительные работы после прорыва горячей воды на теплотрассе в московском районе Гольяново. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Последствия аварии полностью устранены. Всего в работах были задействованы около 600 человек и около 200 единиц техники.

Вечером 29 ноября на пересечении улиц Байкальской и Иркутской произошел прорыв горячей воды на магистральном трубопроводе теплосети, идущей от ТЭЦ-23. Пострадали восемь​ человек, пятеро из них были госпитализированы.

По данным Минэнерго, 900 многоквартирных домов на некоторое время лишились отопления и горячей воды. 30 ноября около 5:00 мск власти столицы заявили, что подача тепла в дома возобновлена. Однако жители Гольяново позднее пожаловались, что даже после рапорта о подаче тепла отопление и горячая воде есть не во всех домах. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.