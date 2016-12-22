Власти Москвы заявили о возобновлении подачи тепла на востоке столицы
Общество, 05:13
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Власти Москвы заявили о возобновлении подачи тепла на востоке столицы
Власти Москвы сообщили о возобновлении подачи тепла на востоке столицы после аварии. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, передает ТАСС.
«Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям ВАО [Восточного административного округа] полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме», — сказал Бирюков.
При этом восстановительные работы в полном объеме будут завершены к 8:00 утра.
Авария на трубопроводе теплосети произошла вечером 29 ноября. Как сообщало Минэнерго, прорыв трубы затронул 900 жилых домов, при этом источник ТАСС сообщал о 2 тыс. домах, оставшихся без тепла.