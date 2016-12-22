Власти Москвы заявили о возобновлении подачи тепла на востоке столицы

Власти Москвы сообщили о возобновлении подачи тепла на востоке столицы после аварии. Об этом журналистам рассказал ​заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, передает ТАСС.

«Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям ВАО [Восточного административного округа] полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме», — сказал Бирюков.

При этом восстановительные работы в полном объеме будут завершены к 8:00 утра.

​Авария на трубопроводе теплосети произошла вечером 29 ноября. Как сообщало Минэнерго, прорыв трубы затронул 900 жилых домов, при этом источник ТАСС сообщал о 2 тыс. домах, оставшихся без тепла.​