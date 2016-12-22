В Краснодаре около 30 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

В Краснодаре произошла авария на подземной теплотрассе, в результате чего без тепла остались 28,5 тыс. человек, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение об утечке горячей воды поступило в экстренные службы вечером 30 ноября. Авария произошла на пересечении улиц Ким и Фурманова, где оказалась прорвана труба диаметром 800 мм. В результате теплоснабжение было прекращено в 156 многоквартирных домов и на 33 социальных объекта.
Ситуацию взял на контроль региональный Центр управления в кризисных ситуациях. В МЧС пообещали, что подача тепла будет возобновлена к 9:00 1 декабря.
Вечером 29 ноября в московском районе Гольяново произошел прорыв горячей воды, из-за которого без тепла остались от 900 до 2 тыс. жилых домов. При самой аварии на трубе пострадали восемь человек, получившие ожоги от кипятка.
Утром 30 ноября власти Москвы отчитались о ликвидации последствий аварии. Проверку обстоятельств происшествия начал Следственный комитет.