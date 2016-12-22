СМИ сообщили о шести пострадавших при прорыве теплотрассы в Москве

Шесть человек обратились за помощью к медикам после аварии на трубопроводе теплосети на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
По словам собеседника агентства, у всех обратившихся к врачам ожоги, полученные при прорыве трубы с горячей водой на Иркутской улице.
Один из пострадавших оказался водителем автобуса маршрута № 171, сообщили РБК в пресс-службе Мосгортранса. Мужчина получил незначительный ожог. Помощь водителю была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, уточнили в пресс-службе. Сейчас автобусы № 171 и № 627 следуют по измененным маршрутам, минуя две остановки в районе Иркутской улицы.
Авария на трубопроводе теплосети в восточном административном округе Москвы произошла вечером 29 ноября. По данным Минэнерго, она затронула около 900 многоквартирных домов. В этих домах теплоснабжение было переведено на резервную схему с пониженными параметрами теплосети.
«На 23:00 авария локализована, идут восстановительные работы, органы жилищного контроля продолжают следить за параметрами теплоносителей в домах, в течение двух часов эти параметры будут доведены до нормативных», — заявил РБК руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев. Он призвал москвичей с пониманием отнестись к возникшей ситуации.