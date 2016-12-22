«Мосводоканал» рассказал о последствиях аварии на теплотрассе

Авария на теплотрассе в Восточном административном округе Москвы не привела к отключению у потребителей холодной воды. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Мосводоканала» сообщает «РИА Новости».

В организации также добавили, что ЧП на востоке столицы не повлияло на теплоснабжение всего города.

Ранее жительница района Гольяново, в котором произошла авария, рассказала РЕН ТВ, что в ее доме отключили не только отопление, но и воду.

«Интерфакс» сообщает, что при из-за прорыва трубопровода горячего водоснабжения получили ожоги восемь человек. Пятеро из них доставлены в больницу, один находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительным, еще трое от госпитализации отказались.





Видео: Телеканал РБК

Прорыв теплотрассы произошел вечером 29 ноября в районе Гольяново. По разным данным, авария затронула от 900 до 2 тыс. жилых домов. Утром власти столицы заявили о восстановлении подачи тепла в дома.