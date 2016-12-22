В ОБСЕ увидели нарушение свободы слова после лишения RT аккредитации

Лишение аккредитации RT американским конгрессом показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагента имеет прямое влияние на свободу прессы. Об этом написал на своей странице в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.



«Такая законодательная норма оказывает негативное влияние на свободу СМИ во всех странах, которые принимают подобные законы», — написал он.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, Дезир отправил письмо властям США и России, в котором попросил назвать причины, по которым СМИ должны регистрироваться в качестве иностранного агента. Кроме того, Дезир просил рассказать о влиянии таких законов на работу прессы и журналистов.

«Навешивание ярлыков иностранного агента на СМИ — это опасная практика. Она может ограничить пространство для свободы средств массовой информации», — сказал Дезир. Он также заявил, что признание медиакомпаний иноагентами неприемлемо. «Я призываю США и Россию пересмотреть и отменить требования, чтобы медиаорганизации регистрировались как иностранные агенты,​​ и не предпринимать дальнейших шагов», — сказал представитель ОБСЕ.

В четверг, 30 ноября, галерея корреспондентов радио​ и ТВ конгресса США лишила аккредитации журналистов RT. Такое решение было принято в связи с тем, что российский телеканал был признан иностранным агентом. По американскому законодательству, иноагентами признаются компании, которые работают на территории Соединенных Штатов в интересах других государств.

В Кремле лишение аккредитации RT назвали «ограничением работы СМИ» и «очень недружественным шагом». Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, такие меры «нарушают принцип свободы работы прессы и свободы слова». «Надеемся, что этот неудачный период американской истории завершится восстановлением демократических свобод», — сказал официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволяет признавать иностранными агентами зарубежные СМИ, которые работают в России.