Бобслеисты и скелетонисты обратились к Путину не через Instagram

Обращение группы бобслеистов и скелетонистов к президенту России Владимиру Путину с просьбой «разобраться» в ситуации с допинговым скандалом и их отстранением от соревнований направлялось по обычным каналам. В Instagram его разместили дополнительно, сообщила РБК пресс-атташе Федерации бобслея и скелетона России Анна Макарова.
«Насколько мне известно, спортсмены обратились не на личной странице, а отправили куда надо, а это [публикацию в Instagram] они дополнительно выложили», — отметила она. Макарова пояснила, что федерация «в курсе ситуации», и спортсмены, направившие обращение, подробно разъяснили формулировки, использованные в документе, в рамках интервью нескольким изданиям.
В ходе общения с журналистами днем 30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видели открытое письмо президенту от российских скелетонистов и бобслеистов. Он также выразил надежду, что Instagram «не будет инструментом общения с президентом России».
С открытым письмом Путину обратилась группа российских спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил и лишенных наград Олимпиады 2014 года в Сочи. При этом письмо было опубликовано в Instagram скелетонистки Елены Никитиной.
Президент федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, заявил РБК, что узнал о письме спортсменов Путину уже после его публикации.
22 ноября российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Их пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах и аннулировали результаты на Играх-2014 в Сочи.