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Бобслеисты и скелетонисты обратились к Путину не через Instagram
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Бобслеисты и скелетонисты обратились к Путину не через Instagram
Новый допинговый скандал, 18:27
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Бобслеисты и скелетонисты обратились к Путину не через Instagram

Обращение группы бобслеистов и скелетонистов к президенту России Владимиру Путину с просьбой «разобраться» в ситуации с допинговым скандалом и их отстранением от соревнований направлялось по обычным каналам. В Instagram его разместили дополнительно, сообщила РБК пресс-атташе Федерации бобслея и скелетона России Анна Макарова.

«Насколько мне известно, спортсмены обратились не на личной странице, а отправили куда надо, а это [публикацию в Instagram] они дополнительно выложили», — отметила она. Макарова пояснила, что федерация «в курсе ситуации», и спортсмены, направившие обращение, подробно разъяснили формулировки, использованные в документе, в рамках интервью нескольким изданиям.

В ходе общения с журналистами днем 30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видели открытое письмо президенту от российских скелетонистов и бобслеистов. Он также выразил надежду, что Instagram «не будет инструментом общения с президентом России».

С открытым письмом Путину обратилась группа российских спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил и лишенных наград Олимпиады 2014 года в Сочи. При этом письмо было опубликовано в Instagram скелетонистки Елены Никитиной.

Президент федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков, пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх, заявил РБК, что узнал о письме спортсменов Путину уже после его публикации.

22 ноября российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Их пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах и аннулировали результаты на Играх-2014 в Сочи.

Автор: Валерий Романов.
Теги: Владимир Путин , Олимпиада , допинг , допинговый скандал , федерация бобслея
Главное
Стали известны имена задержанных полицией бывших менеджеров «Роснефти» Бизнес
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