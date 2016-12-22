Глава федерации бобслея прокомментировал обращение спортсменов к Путину

В письме российских бобслеистов и скелетонистов к президенту Владимиру Путину, в котором они попросили его «разобраться» с их отстранением от международных соревнований, есть неправильные формулировки. Об этом РБК сказал президент федерации бобслея России Александр Зубков, которого пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

Он отметил, что узнал о письме утром 30 ноября. ​«Сейчас мы разбираемся [в ситуации]. В первую очередь, это инициатива исходит от спортсменов», — сказал Зубков. Он отметил, что в письме присутствуют «неправильные формулировки», в связи с чем спортсмены снова «подробно обнародуют то, что они хотели изложить». «С каждым из них будет интервью», — добавил глава федерации бобслея.

Открытое письмо российских спортсменов к Владимиру Путину ​​было опубликовано в ночь на 30 ноября на странице скелетониста Елены Никитиной в Instagram. В нем она, скелетонист Александр Третьяков и бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин попросили президента «разобраться» с отстранением их от всех международных соревнований. В письме они отметили, что на следующей неделе должны участвовать в очередном этапе Кубка мира.

Международный олимпийский комитет (МОК) 29 ноября признал Пушкарева, Хузина и Касьянова виновными в нарушении антидопинговых правил. Их пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Кроме того, были аннулированы их результаты на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Медалей в Сочи спортсмены не завоевали.

Ранее комиссия МОК также признала бобслеиста Зубкова виновным в приеме допинга во время Олимпиады 2014 года. На Олимпиаде в Сочи он получил золото. Сам Зубков 29 ноября заявил, что не собирается отдавать свои медали по решению дисциплинарной комиссии. «Меня обвиняют в том, что я не делал. Дайте доказательную базу, тогда будем разговаривать. На сегодняшний день ничего не представлено», — говорил он.

Ранее от участия в Олимпиадах отстранили Елену Никитину, которая завоевала бронзу в Сочи, и Александра Третьякова, который тогда получил золото.

Комиссия МОК ​под руководством Дэниса Освальда расследует обвинения в адрес российских спортсменов в применении допинга. «Были пересмотрены все образцы, собранные у российских спортсменов на Играх в Сочи, которые доступны МОК», — отмечается на сайте комитета.

Комиссия Международного олимпийского комитета в том числе признала