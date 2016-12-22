Создатели «Сватов» оспорят в судах запрет сериала на Украине

Студия «Квартал 95» заявила, что будет оспаривать в международных судах решение о запрете показа на Украине сериала «Сваты». Соответствующее заявление студии опубликовано на сайте телеканала TCH.



«Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине. Кто и на каком основании принимает решение о том, кого вносить в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины?» — заявили в студии.



Решение Госкино Украины о запрете сериала в заявлении «Квартала 95» названо «абсурдным и противоречащим» здравому смыслу. По мнению представителей студии, целью запрета является отвлечение общества от «острых актуальных проблем:​ война на востоке, экономический и политический кризис в стране, ухудшение уровня жизни».

В студии подчеркнули, что сериал «Сваты» снимался на Украине, в работе над ним были задействовали «сотни украинских кинематографистов», а также он «пополнял государственный бюджет Украины». «Мы настаиваем на том, что это украинский продукт, вопреки высказываниям некоторых государственных чиновников от кино», — заявили в студии.

Из-за сложившейся ситуации «Квартал 95» отказался снимать седьмой сезон сериала, сообщает «112 Украина». «Это сериал, который любят миллионы человек. Именно они ждали от нас продолжения «Сватов». Но в сложившейся ситуации его не будет», — сказали в «Квартале 95».

В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил «112 Украина», что он не видит угрозы для национальной безопасности Украины в сериале «Сваты». «Не вижу угрозы в сериале «Сваты» для украинской национальной безопасности и считаю, что это национальный продукт, созданный студией «Квартал 95». И в своей идее, и в своей идеологии он не является антиукраинским», — сказал он. По его мнению, в сериале «рекламируются положительные, психологические вещи».

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на телесериал «Сваты» в среду, 29 октября. Это решение было принято после того, как Служба безопасности Украины запретила актеру Федору Добронравову, сыгравшему в сериале, въезд на Украину сроком на три года. Свое решение в СБУ объяснили тем, что артист «неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией».