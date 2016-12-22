Госкино Украины прокомментировало возможность запрета сериала «Сваты»

Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко прокомментировал ситуацию с сериалом «Сваты», сообщает «Укринформ». Ранее СБУ запретило на три года въезд на Украину исполнителю главной роли в фильме Федору Добронравову.

По словам Ильенко, пока речь о запрете самого сериала на Украине не идет, однако окончательное решение об этом останется за СБУ и Министерством культуры. «В настоящее время в связи с запретом актеру въезда на территорию Украины оснований запрещать сериал нет. Но если от Службы безопасности Украины поступит соответствующее представление в Министерство культуры о внесении фамилии этого актера в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и Министерство культуры такое решение примет, мы будем обязаны отозвать прокатное удостоверение этого сериала», — заявил он.

Ильенко подчеркнул, что обрисовывает юридическую сторону ситуации, в то время как существует и «моральная оценка». С этой точки зрения глава Госкино высказал поддержку решению СБУ. «С точки зрения моральной оценки ситуации, есть актер, который уже длительное время публично заявляет свою антиукраинскую позицию и действует соответственно. Поэтому очевидно, что Служба безопасности Украины имела право и правильно поступила, запретив ему въезд на территорию Украины», — рассказал он о своей позиции.

При этом Ильенко отметил, что не считает авторов сериала украинскими кинематографистами. По его мнению, они должны были осознавать риск, с которым они сталкиваются, снимая в своих произведениях сторонников присоединения Крыма к России. «Они граждане Украины, которые снимают кино для российского рынка. И они несут риски в связи с этим. И должны быть готовы к этим рискам из-за того, что снимают откровенных сепаров. Все. Точка», — заявил Ильенко.

Исполнителю главной роли в сериале, актеру Федору Добронравову СБУ запретила въезд на Украину из-за поддержки «аннексии Крыма» и неоднократного посещения полуострова.

Это решение и возможный запрет сериала в своем Facebook прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению. решение СБУ направлено на то, чтобы «уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину».

Сам актер в ответ на решение СБУ сообщил, что в любом случае не намеревался приезжать на Украину. «Бог с ними, я и не собирался туда ехать, да и Крым не помню, когда посещал», — прокомментировал он решение украинской спецслужбы.