Лавров сравнил действия Трампа с политикой Обамы

Действия администрации американского президента Дональда Трампа мало чем отличаются от политики его предшественника Барака Обамы. Такое мнение в интервью итальянской газете Libero высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщается на сайте российского МИДа.

«К сожалению, многие конкретные действия команды Дональда Трампа носят инерционный характер, по сути мало чем отличаясь от курса Барака Обамы», — сказал он.

По мнению Лаврова, с «подачи антироссийского лобби в Вашингтоне предпринимаются все новые недружественные шаги в различных областях». В их числе он назвал «расширение односторонних рестрикций, реализацию глобальных противоракетных планов, наращивание американского и натовского военного присутствия у российских границ, усилия по дискредитации внешней политики России».

В Белом доме, как считает министр, ​пока не выработали «внятного подхода на российском направлении».

По словам Лаврова, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным Трамп неоднократно говорил о желании добиться нормализации связей с Москвой, наладить взаимодействие по актуальным международным темам, однако на практике ситуация другая.

Глава МИДа подчеркнул, что в отношении России был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». «Беспрецедентным выпадом стало закрытие американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов», — добавил он. «Пока нам сложно ожидать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона», — заключил Лавров.

В августе Госдепартамент США объявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне. Такой шаг был принят в ответ на высылку американских дипломатов из России. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс говорила, что решение о закрытии российских диппредставительств принимал лично Трамп.