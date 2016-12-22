Лавров сравнил действия Трампа с политикой Обамы

Действия администрации американского президента Дональда Трампа мало чем отличаются от политики его предшественника Барака Обамы. Такое мнение в интервью итальянской газете Libero высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщается на сайте российского МИДа.
«К сожалению, многие конкретные действия команды Дональда Трампа носят инерционный характер, по сути мало чем отличаясь от курса Барака Обамы», — сказал он.
По мнению Лаврова, с «подачи антироссийского лобби в Вашингтоне предпринимаются все новые недружественные шаги в различных областях». В их числе он назвал «расширение односторонних рестрикций, реализацию глобальных противоракетных планов, наращивание американского и натовского военного присутствия у российских границ, усилия по дискредитации внешней политики России».
В Белом доме, как считает министр, пока не выработали «внятного подхода на российском направлении».
По словам Лаврова, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным Трамп неоднократно говорил о желании добиться нормализации связей с Москвой, наладить взаимодействие по актуальным международным темам, однако на практике ситуация другая.
Глава МИДа подчеркнул, что в отношении России был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». «Беспрецедентным выпадом стало закрытие американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов», — добавил он. «Пока нам сложно ожидать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона», — заключил Лавров.
В августе Госдепартамент США объявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительств в Нью-Йорке и Вашингтоне. Такой шаг был принят в ответ на высылку американских дипломатов из России. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс говорила, что решение о закрытии российских диппредставительств принимал лично Трамп.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.