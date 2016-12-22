Тиллерсон заявил о совместной с Европой борьбе с «российской агрессией»

США и Европа борются с «российской агрессией» с помощью санкционной политики «плечом к плечу», заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Видео обращения госсекретаря опубликовано официальном сообщении американского дипведомства в Twitter.

По словам Тиллерсона. Россия «решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы». «Мы вместе с нашими стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии посредством совместной санкционной политики», — заявил он.

По словам министра, в США верят, что Россия еще предпримет шаги по остановке конфликта, восстановлению территориальной целостности Украины и соблюдению Минских соглашений. В то же время Тиллерсон подчеркнул, что Россия продолжает «агрессивное поведение» и вмешательство во внутреннюю жизнь своих соседей, в частности, в избирательный процесс, продвигая «недемократические идеалы». «Мы вместе с нашими европейскими друзьями признаем действующую угрозу, исходящую от возрождающейся России», — сказал госсекретарь.

В этой связи США продолжают «сдерживать» Россию и направят на укрепление европейской безопасности $4,09 млрд, «исполняя свои обязательства в рамках Европейской оборонной инициативы». Кроме того, подчеркнул Тиллерсон, США направят на укрепление обороноспособности Украины $150 млн для помощи в защите ее «обороноспособности и территориальной целостности».

Очередной пакет антироссийских санкций был согласован президентом США Дональдом Трампом в начале августа 2017 года. Согласно документу, передача технологий по добыче углеводородов на арктическом шельфе и в сланцах запрещена российским компаниям, участие государства в которых составляет хотя бы 33%. Кроме того, сокращен срок кредитования «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа и «Транснефти» урезан с 90 до 60 дней. В то же время, запрет на передачу технологий касается только «новых» месторождений.



