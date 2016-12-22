СМИ сообщили о возможном признании проектов «Радио Свобода» иноагентами

Министерство юстиции направило региональному проекту «Радио Свобода» «Крым.Реалии» уведомление о принятии Госдумой поправок о СМИ-иноагентах. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает «Интерфакс». Аналогичные сообщения были направлены и другим проектам «Радио Свобода».

По словам собеседника журналистов, в деятельности этого СМИ имеются признаки выполнения функций иноагента.

​«РИА Новости» со ссылкой на источник в Минюсте сообщает, что аналогичные предупреждения были направлены ряду других проектов «Радио Свобода». В частности, речь идет об «Idel. Реалии», «Сибирь.Реалии», «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода», «Настоящее время» (совместный проект с «Голосом Америки»), а также радио «Голос Америки».

РБК направил в «Крым. Реалии» запрос о получении предупреждения.

15 ноября Госдума приняла поправки в закон, позволяющие признавать СМИ, которые финансируются из зарубежных источников, иноагентами. На них будут распространяться те же правила, что и на некоммерческие организации, признанные иноагентами.

В сентябре Минюст США обязал обслуживающие телеканал RT America компании зарегистрироваться как иноагенты. Телеканал RT 13 ноября выполнил это требование.