Названа ушедшая на пересъемку фильма «Всех денег мира» без Спейси сумма

Пересъемка фильма «Все деньги мира» (All The Money In The World), ​в котором актера Кевина Спейси заменил лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер, обошлась ​компании Sony в $10 млн. Это четверть бюджета всего фильма, сообщает портал Entertainment Weekly‏.

Драма основана на реальной истории похищения в 1973 году 16-летнего внука нефтяного магната Жана Пола Гетти — Джона Пола Гетти III. Дедушка, который был одним из самых богатых людей в мире, отказался заплатить выкуп за внука. Мать подростка отчаянно боролась за спасение своего сына, ей помогал бывший оперативник ЦРУ. Главные роли сыграли Марк Уолберг и Мишель Уильямс. Премьера фильма назначена на 22 декабря. Трейлер был опубликован 28 ноября.

Сцены со Спейси были пересняты после того, как звезду сериала «Карточный домик» обвинил в сексуальных домогательствах актер Энтони Рэпп. В ответ на эти обвинения Спейси заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и извинился перед Рэппом, отметив, что не помнит эпизода с домогательствами. Позже о сексуальных домогательствах со стороны Спейси ​рассказали актер Роберто Ковазос, режиссер Тони Монтан и британский бармен Дэниел Бил. Также на него пожаловались члены съемочной группы «Карточного домика». После этого компания Netflix, снимающая сериал, приостановила съемки шестого сезона и отстранила Спейси от участия в проекте.

Позже создатели «Карточного домика» уведомили актеров, что съемки шестого сезона переносятся на две недели, работа начнется не ранее 8 декабря.

Кевин Спейси лауреат множества престижных премий за заслуги в области театра и кино, среди которых несколько «Оскаров». За бродвейскую постановку «Затерянные в Йонкерсе» (1990) он получил театральную премию «Тони», а за роль Лестера Бёрнэма в фильме «Красота по-американски» (1999) — несколько наград, среди которых «Оскар» за лучшую мужскую роль, премия BAFTA и премия Гильдии киноактеров США. Журнал England's Empire признал Спейси лучшим актером десятилетия в 1999 году.