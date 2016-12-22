Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,69 58,18 EUR Нал. 69,53 68,91 USD Бирж. 58,37 +0,01 EUR Бирж. 69,04 -0,11 USD ЦБ. 58,33 -0,08 EUR ЦБ. 69,20 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 10950,00 +1082,00 ММВБ 2126,08 -1,09% РТС 1147,43 -1,03% Brent 63,53 +0,25% DJIA 23836,71 +1,09% Nasdaq 6912,36 +0,49% FTSE 7424,08 -0,49%
Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список
Лента новостей
Сервис BlaBlaCar рассказал о грозящем блокировкой их сайта суде 16:07, Технологии и медиа Главу Федерации бобслея России отстранили от международных соревнований 15:54, Спорт Экс-глава ВКС рассказал о судьбе лидера ИГ словами «наши не промахнулись» 15:49, Политика Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список 15:48, Общество В Крыму отменили льготы по налогу на имущество 15:46, Общество Минпромторг отобрал магазины для участия в системе tax free 15:46, Бизнес Казанские полицейские получили условные сроки за пытки 15:45, Общество В Новороссийске загорелась квартира из-за домашней майнинговой фермы 15:45, Общество Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» 15:44, Экономика Российские лыжники отказались сдавать медали Олимпиады в Сочи 15:37, Спорт КГБ Белоруссии объяснил задержание главы украинского завода в Минске 15:17, Общество Путин призвал не путать спорт со спиртом 15:15, Общество «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации 15:08, Бизнес НБУ заявил об отсутствии новых заявок на покупку «дочки» Сбербанка 15:07, Финансы Курс биткоина превысил $11 тыс. 15:05, Деньги В Испании 21 человек пострадал из-за схода поезда с рельсов 15:00, Общество Мосгорсуд оставил в силе приговор по иску «Соцгорпроекта» к Навальному 14:59, Политика Управление по делам религии Турции сочло неуместной криптовалюту 14:57, Технологии и медиа МОК отобрал у сборной России еще две медали Олимпиады в Сочи 14:53, Спорт В Благовещенске неизвестный ранил врача в поликлинике 14:52, Общество 19 полезных дел, которые надо сделать ради себя 14:51, РБК и Barilla Генерал Праляк выпил яд после приговора трибунала по бывшей Югославии 14:51, Общество «Касперский» заявил о краже данных более 1 млн пользователей «ВКонтакте» 14:48, Технологии и медиа 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 14:44, РБК и Hankook Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за 9 месяцев 2017 года выросла до 298,3 млрд руб. 14:37, Бизнес Патриарх Кирилл призвал священников РПЦ не становиться «медиаперсонами» 14:37, Общество Текст «Тотального диктанта-2018» напишет обладатель «Большой книги» Яхина 14:35, Общество В Киеве предложили остановить строительство моста в Крым санкциями 14:32, Политика
Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список
Украинский кризис, 15:48
0
Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список

Российский актер Федор Добронравов попал в перечень иностранных артистов, которые угрожают национальной безопасности Украины и которым запрещен въезд в эту страну. ​Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства культуры.

Сейчас в списке министерства значатся 114 деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину.

Кроме того, министерство запретило фильмы, в которых снимаются лица из черного списка.

Несколько дней назад СБУ запретила Добронравову въезжать на Украину в течение трех лет. «Бог с ними, я и не собирался туда ехать, да и Крым не помню, когда посещал», — прокомментировал РБК актер свой запрет въезда в эту страну. Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко заявил, что пока нет оснований запрещать в стране сериал «Сваты», в котором Добронравов исполнил главную роль. Однако он добавил, что окончательное решение о возможном запрете могут принять СБУ и Минкультуры.

Народный артист России Федор Добронравов играет в театре «Сатирикон», а с 2003 года и в Московском академическом театре сатиры. Он участвует в телевизионных шоу «6 кадров», «Большая разница» и «Сам себе режиссер». Также он снимался в сериалах «Сваты», «Папины дочки» и в фильмах «День радио» (2008), «Тариф новогодний» (2009), «О чем говорят мужчины» (2010) и других. В апреле прошлого года артист основал продюсерский центр «Федор Добронравов» для создания фильмов, сериалов и спектаклей.

Депутаты Верховной рады 5 октября приняли закон, согласно которому организаторы концертов должны будут получать разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) на приглашение российских артистов. Авторы документа считают, что гастроли российских артистов стали одним из основных инструментов «гибридной войны», потому что эти актеры «активно поддерживают российскую агрессию и политику путинского режима». Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 320 тыс. грн (примерно $12 тыс.)

Руководитель Государственной пограничной службы Украины (ГПУ) Виктор Назаренко заявил в мае, что въезд на Украину запрещен 40 российским артистам, которые посещали Крым. Тогда в черный список вошли: Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.
Всего в 2017 году Украина запретила въезд в страну 2,5 тыс. иностранцев, среди которых 616 россиян, отметил Назаренко.

Теги: СБУ , Минкультуры Украины , Федор Добронравов , сериал «Сваты»
Главное
Всемирный банк рассказал о росте в России «уязвимого населения» Экономика
Материалы по теме
СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд на Украину Политика
Госкино Украины прокомментировало возможность запрета сериала «Сваты» Общество
Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку