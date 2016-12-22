Минкультуры Украины внесло актера Добронравова в черный список

Российский актер Федор Добронравов попал в перечень иностранных артистов, которые угрожают национальной безопасности Украины и которым запрещен въезд в эту страну. ​Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства культуры.

Сейчас в списке министерства значатся 114 деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину.

Кроме того, министерство запретило фильмы, в которых снимаются лица из черного списка.

Несколько дней назад СБУ запретила Добронравову въезжать на Украину в течение трех лет. «Бог с ними, я и не собирался туда ехать, да и Крым не помню, когда посещал», — прокомментировал РБК актер свой запрет въезда в эту страну. Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко заявил, что пока нет оснований запрещать в стране сериал «Сваты», в котором Добронравов исполнил главную роль. Однако он добавил, что окончательное решение о возможном запрете могут принять СБУ и Минкультуры.

Народный артист России Федор Добронравов играет в театре «Сатирикон», а с 2003 года и в Московском академическом театре сатиры. Он участвует в телевизионных шоу «6 кадров», «Большая разница» и «Сам себе режиссер». Также он снимался в сериалах «Сваты», «Папины дочки» и в фильмах «День радио» (2008), «Тариф новогодний» (2009), «О чем говорят мужчины» (2010) и других. В апреле прошлого года артист основал продюсерский центр «Федор Добронравов» для создания фильмов, сериалов и спектаклей.

Депутаты Верховной рады 5 октября приняли закон, согласно которому организаторы концертов должны будут получать разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) на приглашение российских артистов. Авторы документа считают, что гастроли российских артистов стали одним из основных инструментов «гибридной войны», потому что эти актеры «активно поддерживают российскую агрессию и политику путинского режима». Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 320 тыс. грн (примерно $12 тыс.)

Руководитель Государственной пограничной службы Украины (ГПУ) Виктор Назаренко заявил в мае, что въезд на Украину запрещен 40 российским артистам, которые посещали Крым. Тогда в черный список вошли: Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.

Всего в 2017 году Украина запретила въезд в страну 2,5 тыс. иностранцев, среди которых 616 россиян, отметил Назаренко.