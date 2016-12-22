В МВД Молдавии рассказали о причинах задержания журналистов

Российских журналистов — обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову — задержали в аэропорту Кишинева, так как они не смогли обосновать цель приезда в Молдавию. Об этом рассказали РБК в департаменте пограничной полиции МВД Молдавии.



«Сначала [журналисты] сказали, что это частная поездка, но не смогли [этого] подтвердить. Позже выяснилось, что они прибыли по другому поводу», — уточнил собеседник РБК. Сейчас журналисты находятся в аэропорту и вылетят обратно в Москву ближайшим рейсом.

О задержании молдавскими таможенниками в аэропорту Кишинева российских журналистов при прохождении паспортного контроля сообщалось на сайте «Звезды». По словам Самолетова, он приехал в Молдавию к друзьям вместе с Сафроновой, чтобы показать свое кино о космонавтике. Он добавил, что их продержали на папортном контроле три часа, паспорта не отдали и вернули в «чистую» зону аэропорта. Сотрудник «Звезды» считает, что их попросту пытались депортировать.