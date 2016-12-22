Белый дом обрадовался отказу CNN прийти на рождественский прием к Трампу

Телекомпания CNN отказалась участвовать в традиционном рождественском приеме для журналистов в Белом доме в качестве гостей. Об этом сообщает Politico.

«В свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN нам не кажется уместным приходить к нему в гости», — заявили представители компании. Они добавили, что если появится информационный повод, направят в Белый дом репортеров.

Администрация президента не комментировала эту новость официально, однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что рада отказу телекомпании от праздника. «Рождество наступает рано! Наконец-то хорошие новости от CNN», — гласит ее пост.

Прием назначен на 1 декабря.

27 ноября президент США Дональд Трамп написал пост в Twitter с предложением провести конкурс на самое бесчестное СМИ, освещающее его деятельность, канал CNN был назван среди главных претендентов.

Днем ранее Трамп назвал CNN главным источником фейковых новостей и заявил, что канал плохо представляет США в мире. Представители телеканала ответили, что представлять Соединенные Штаты — задача главы государства, а не журналистов, а их работа — сообщать новости.