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Трамп предложил провести конкурс на «самое бесчестное СМИ» США
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Трамп предложил провести конкурс на «самое бесчестное СМИ» США
Технологии и медиа, 19:37
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Трамп предложил провести конкурс на «самое бесчестное СМИ» США

Президент США Дональд Трамп предложил провести конкурс на «самое бесчестное» СМИ, которое освещает его деятельность. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что нужно устроить соревнование среди информационных сетей, «включая CNN и исключая Fox» на звание «самого бесчестного, продажного и/или наиболее искаженного освещения вашего любимого президента». «Они все плохи. Победитель получит награду за фейковые новости», — написал президент.

26 ноябряТрамп заявил, что телеканал CNN «очень плохо представляет» США за рубежом, в то же время являясь главным источником информации о стране в мире. Кроме того, президент в очередной раз обвинил телеканал в публикации «фейковых новостей». CNN в свою очередьответил главе государства, что представлением США в мире занимается именно Трамп, а работа телеканала — «сообщать новости».

До этого Трамп неоднократно обвинял американские СМИ во лжи, в особенности во время президентской кампании 2016 года. Тогда большинство изданий поддержало его соперницу — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. В феврале 2017 года Трамп назвал газету The New York Times, а также каналы NBC, ABC, CBS, CNN «врагами народа» из-за публикации «фейковых новостей». Кроме того, тогда же он обвинил эти СМИ в ухудшении отношений с Россией.

Теги: США , СМИ , конкурс , Дональд Трамп , «фейковые новости»
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