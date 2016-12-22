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CNN ответил на обвинение Трампа о плохо выполняемой телеканалом работе
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CNN ответил на обвинение Трампа о плохо выполняемой телеканалом работе
Политика, 11:39
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CNN ответил на обвинение Трампа о плохо выполняемой телеканалом работе

Телекомпания CNN ответила на обвинение президента США Дональда Трампа в том, что канал плохо представляет Соединенные Штаты в мире и является главным источником «фейковых новостей». «Представлять США в мире — работа не CNN, а ваша. Наше дело — сообщать новости», — говорится в сообщении телеканала.

Речь идет о сообщении американского лидера, которое он опубликовал на своей странице в Twitter накануне. Он заявил, что CNN International — основной источник новостей о США для других стран, которые не получают от этой телекомпании правдивой информации. По мнению Трампа, в США телеканал Fox News играет гораздо более важную роль, чем CNN.

Президент США уже не раз обвинял во лжи демократические СМИ, которые поддерживали кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании в 2016 году. В феврале Трамп обвинил газету The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN в том, что они сообщают «фейковые новости», из-за чего являются «врагами народа». Он пояснил, что публикация недостоверных фактов препятствует ведению внешней политики, в том числе налаживанию отношений с Россией.

Трамп активно использует термин «фейковые новости». Президент назвал фейком сообщение телеканала NBC о том, что он планирует увеличить ядерный арсенал США в десять раз, и сообщения американских СМИ, в которых упоминался его «сговор с Россией».

В Великобритании составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом 2017 года «фейковые новости» (fake news). «Несмотря на то что их высмеивает лидер свободного мира (Дональд Трамп. — РБК) и они обвиняются во влиянии на выборы, «фейковые новости» сегодня становятся настоящими новостями — они стали словом 2017 года по версии Collins», — говорится в сообщении на сайте словаря.

Теги: США , CNN , «фейковые новости» , Дональд Трамп
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