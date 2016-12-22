Трамп пообещал «уладить» ситуацию с пуском КНДР

Президент США Дональд Трамп пообещал «уладить» ситуацию с новым пуском баллистической ракеты КНДР на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Видео своего комментария о ситуации с КНДР глава государства опубликовал в Twitter.

«Мы позаботимся об этом. Эту ситуацию мы уладим», — сказал глава государства.

По словам главы Пентагона, дальность последнего пуска КНДР была наибольшей за последнее время. Он подчеркнул, что теперь Северная Корея может нанести удар по любой точке мира. В то же время американская система ПРО NORAD, зафиксировавшая пуск, не подтверждает его угрозы для США.

КНДР впервые с сентября запустила баллистическую ракету в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили военные Южной Кореи. Ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в исключительной экономической зоне Японии, в море в 210 км к западу от острова Кюсю. Японские власти не стали объявлять тревогу. В то же время в ответ на действия КНДР Южная Корея провела собственные ракетные учения близ восточного побережья страны.

В последний раз Северная Корея проводила запуски баллистических ракет 15 сентября. Тогда ракета перелетала через территорию Японии и упала в море, в 2 тыс. км от Хоккайдо. В стране было введено чрезвычайное положение, работа транспорта была парализована.

3 сентября КНДР объявила об испытании водородной бомбы мощностью в четверть мегатонны (250 килотонн). В ответ на это СБ ООН 12 сентября наложил на Пхеньян новые санкции, запретив ввозить с страну нефть и уголь и ограничив импорт из не текстильной продукции, а также контракты с ее рабочими за рубежом.

