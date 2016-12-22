Япония назвала вероятное место падения баллистической ракеты КНДР

Японское правительство полагает, что запущенная в КНДР ракета могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает японское агентство NHK со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета была запущена в сторону Японского моря и, скорее всего, упала в исключительной экономической зоне Японии. Министерство обороны продолжает анализ типа ракеты и ее траектории [полета]», — сказано в сообщении. Ущерба морским и воздушным суднам не зафиксировано.

По данным издания, кабинет министров проводит экстренное совещание.​ Правительство в связи с падением ракеты решило не объявлять тревогу.

Ракета была запущена в 3:30 утра по местному времени (21:30 мск), время ее полета, по оценкам японских властей, составило 50 минут. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американский президент был проинформирован о запуске ракеты из КНДР еще в момент ее нахождения в воздухе.