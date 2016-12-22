Саудовского принца Митаба выпустили из заключения

Саудовский принц Митаб бен Абдалла, ранее занимавший пост главы Министерства национальной гвардии, освобожден после трех недель заключения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пост его родственницы Абир бин Халед бин Абдулла в Twitter.

Принц Митаб бен Абдалла был арестован в рамках антикоррупционной кампании. Всего было задержано больше 200 человек, среди них 11 принцев, высокопоставленные чиновники, бизнесмены.

Митаба бен Абдаллу обвиняли в растрате и передаче госконтрактов собственным компаниям. Речь идет в том числе о сделке в $10 млрд на поставку раций и бронежилетов.

Саудовский король Салман издал указ о создании верховного комитета по борьбе с коррупцией 4 ноября 2017 года. На следующий день начались задержания. Сообщалось, что власти страны намерены конфисковать активы на сумму около $800 млрд. В рамках кампании было назначено 30 новых судей.

Ранее стало известно, что почти все арестованные принцы согласились на сделку с властями, которая предусматривает передачу части активов государству.

Принц Митаб бен Абдалла — сын предыдущего короля Саудовской Аравии Абдаллы.