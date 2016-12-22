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В ЛНР назначили нового главу Министерства госбезопасности
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В ЛНР назначили нового главу Министерства госбезопасности
Общество, 16:32
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В ЛНР назначили нового главу Министерства госбезопасности

Новым главой Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) стал Анатолий Антонов. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

На сайте Совета министров ЛНР появилась запись о том, что Антонов является главой министерства.

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Подробности биографии нового министра не сообщаются.

Прежний глава ведомства Леонид Пасечник сейчас является и.о. главы республики.

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21 ноября на улицах Луганска появились вооруженные люди и военная техника. Как стало известно позже, они были связаны с уволенным накануне главой МВД республики Игорем Корнетом. Прежний глава ЛНР Игорь Плотницкий ушел в отставку. В заявлении Пасечника говорилось, что это произошло из-за проблем со здоровьем.

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«Новая газета» написала, что Плотницкий и его приближенные бежали в Россию. Писатель Захар Прилепин, воюющий в армии Донецкой народной республики, сообщил, что встретился с бывшим главой ЛНР в самолете, летевшем в Москву. В Кремле отказались комментировать эту информацию.

Теги: ЛНР , Игорь Плотницкий , украина , Леонид Пасечник
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