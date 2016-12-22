Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прибыл в Москву. Об этом РБК рассказал писатель Захар Прилепин.

«Я летел с ним в одном самолете, мы с ним встретились», — сказал он.

Прилепин написал на своей странице во «ВКонтакте», что Плотницкий вылетел в Москву из Ростова обычным рейсом. «Экономкласс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворенный», — подчеркнул он.

Прилепин добавил, что после приземления в Москве глава ЛНР вместе со всеми поехал на автобусе. ​«В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские, — написал он. — С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле».

О том, что Плотницкий выехал из Луганска в Россию, ранее 23 ноября сообщила «Новая газета». Издание утверждало, что вместе с ним Луганск ​покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

Источник РБК, близкий к властям республики, рассказал, что Плотницкий после бунта главы МВД ЛНР Игоря Корнета ездил за помощью в Москву, где ему отказали. По словам собеседника РБК, ситуация в ЛНР контролируется местными МВД и МГБ, силы ополчения остались в стороне, не поддержав главу республики.

В то же время источник, близкий к администрации главы ЛНР, сообщил РБК, что Плотницкий не покидал здание администрации в Луганске.

20 ноября Плотницкий подписал указ об отстранении от должности главы МВД Игоря Корнета в связи с возбуждением в отношении последнего уголовного дела, однако тот покидать свой пост отказался и уже 21 ноября объявил о проведении — по его словам, по решению Плотницкого — арестов в высших эшелонах власти ЛНР.

В тот же день в центре Луганска появились вооруженные автоматическим оружием люди в камуфляже и балаклавах, а также бронетехника. Они перекрыли подступы к административным зданиям.

Позднее Плотницкий пообещал нейтрализовать «попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства». Однако уже 22 ноября подчиняющиеся Корнету бойцы МВД задержали близкого к Плотницкому и.о. генерального прокурора ЛНР Виталия Подоброго и начальника управления генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Рахно.

Сам Корнет 23 ноября заявил о задержании в ходе совместной операции спецслужб ЛНР и ДНР «членов преступной группы», которые действовали под контролем украинских силовиков.

Прилепин имеет звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике. По его словам, в октябре 2016 года он стал заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР.