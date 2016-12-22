Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,82 58,40 EUR Нал. 69,63 69,03 USD Бирж. 58,46 -0,02 EUR Бирж. 69,25 +0,09 USD ЦБ. 58,46 -0,54 EUR ЦБ. 69,18 -0,22 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8152,20 -62,50 ММВБ 2148,56 -0,54% РТС 1158,62 -0,04% Brent 63,42 +0,21% DJIA 23526,18 -0,27% Nasdaq 6867,36 +0,07% FTSE 7417,24 -0,02%
Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете
Лента новостей
Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГ в Дейр-эз-Зоре 21:55, Политика После перестрелки в Дагестане задержали шесть человек 21:33, Общество ЮниКредит Банк будет самостоятельно оценивать кредитные риски 21:31, Финансы Спорят с «тройкой»: с какими трудностями столкнулся план по Сирии 21:21, Политика Суд удовлетворил иск Альфа-банка к Хотину на $700 млн 21:21, Бизнес На саммите в Сочи у Эрдогана упал стул 21:05, Политика Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера 21:03, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Вардар». Онлайн 21:00, Спорт Лига Европы по футболу. «Локомотив» — «Копенгаген». Онлайн 21:00, Спорт В ДНР сообщили о задержании «более десяти украинских диверсантов» 20:58, Политика Президент Эстонии исключила возможность отмены виз в ЕС для россиян 20:32, Политика Биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о допинговых слушаниях в МОК 20:18, Спорт Генштаб допустил существенное сокращение российской группировки в Сирии 20:12, Общество Bloomberg узнал о возможном включении Турции в черный список офшоров ЕС 20:07, Бизнес В Дагестане в перестрелке погибли два человека 20:06, Общество Правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму на 2018 год 19:55, Бизнес Минобороны выдало военным парадные шляпы и кители 19:51, Политика Ротенберг попросил британский суд не разглашать условия развода с женой 19:47, Бизнес ФАС предлагает лишить РЖД права повышать тарифы 19:43, Бизнес СМИ сообщили о задержании экс-полпреда Рамзана Кадырова на Украине 19:37, Общество «Касперский» предупредил о росте активности мошенников в «черную пятницу» 19:31, Технологии и медиа Лидер лыжной сборной Норвегии выступил в поддержку российских спортсменов 19:30, Спорт Строительство второго кольца метро подорожало до 500 млрд руб. 19:20, Политика Бомбардировщики Ту-22М3 ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре 19:16, Политика Россельхознадзор заподозрил «Ашан» в продаже санкционного сыра 19:16, Бизнес Кудрин заявил о преждевременности разговоров о его премьерстве 18:51, Политика Как заработать на совместном потреблении вещей 18:49, Деньги Генпрокуратура обвинила Онкоцентр им. Блохина в поборах с пациентов 18:48, Общество
Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете
Политика, 21:58
0
Прилепин рассказал о встрече с Плотницким в летевшем в Москву самолете

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прибыл в Москву. Об этом РБК рассказал писатель Захар Прилепин.

«Я летел с ним в одном самолете, мы с ним встретились», — сказал он.

Прилепин написал на своей странице во «ВКонтакте», что Плотницкий вылетел в Москву из Ростова обычным рейсом. «Экономкласс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворенный», — подчеркнул он.

Прилепин добавил, что после приземления в Москве глава ЛНР вместе со всеми поехал на автобусе. ​«В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские, — написал он. — С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле».

О том, что Плотницкий выехал из Луганска в Россию, ранее 23 ноября сообщила «Новая газета». Издание утверждало, что вместе с ним Луганск ​покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

Источник РБК, близкий к властям республики, рассказал, что Плотницкий после бунта главы МВД ЛНР Игоря Корнета ездил за помощью в Москву, где ему отказали. По словам собеседника РБК, ситуация в ЛНР контролируется местными МВД и МГБ, силы ополчения остались в стороне, не поддержав главу республики.

«Новая газета» сообщила о бегстве Плотницкого из ЛНР
Политика

В то же время источник, близкий к администрации главы ЛНР, сообщил РБК, что Плотницкий не покидал здание администрации в Луганске.

20 ноября Плотницкий подписал указ об отстранении от должности главы МВД Игоря Корнета в связи с возбуждением в отношении последнего уголовного дела, однако тот покидать свой пост отказался и уже 21 ноября объявил о проведении — по его словам, по решению Плотницкого — арестов в высших эшелонах власти ЛНР.

В тот же день в центре Луганска появились вооруженные автоматическим оружием люди в камуфляже и балаклавах, а также бронетехника. Они перекрыли подступы к административным зданиям.

Мятежный Корнет нашел «украинских шпионов» в высшем руководстве ЛНР
Политика

Позднее Плотницкий пообещал нейтрализовать «попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства». Однако уже 22 ноября подчиняющиеся Корнету бойцы МВД задержали близкого к Плотницкому и.о. генерального прокурора ЛНР Виталия Подоброго и начальника управления генеральной прокуратуры ЛНР Сергея Рахно.

Сам Корнет 23 ноября заявил о задержании в ходе совместной операции спецслужб ЛНР и ДНР «членов преступной группы», которые действовали под контролем украинских силовиков.

Прилепин имеет звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике. По его словам, в октябре 2016 года он стал заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР.

Военная техника на улицах Луганска. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Теги: ЛНР , Игорь Плотницкий , Захар Прилепин
Главное
Суд удовлетворил иск Альфа-банка к Хотину на $700 млн Бизнес
Материалы по теме
Песков отказался комментировать ситуацию в ЛНР Политика
«Новая газета» сообщила о бегстве Плотницкого из ЛНР Политика
Мятежный Корнет нашел «украинских шпионов» в высшем руководстве ЛНР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку