Кремль отказался комментировать информацию о приезде Плотницкого в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о приезде в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Я по-прежнему не комментирую ситуацию с плотницким и ЛНР. Приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что относительно минских договоренностей позиция президента России остается без изменений. «Альтернативы Минским договоренностям нет, Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин», — заметил Песков.

О том, что глава ЛНР выехал из Луганска в Россию, сообщила «Новая газета» 23 ноября. Заместитель командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной ДНР, писатель Захар Прилепин рассказал РБК, что встретился с Плотницким в самолете, летевшем в Москву. Позднее появилось видео с Плотницким, идущим по столичному аэлопорту.

20 ноября Плотницкий подписал указ об отстранении от должности главы МВД Игоря Корнета в связи с возбуждением против последнего уголовного дела. Корнет однако покидать свой пост отказался и на следующий день объявил о проведении — по его словам, по решению Плотницкого — арестов в высших эшелонах власти ЛНР. На следующий день центр Луганска перекрыла бронетехника и люди в камуфляже.