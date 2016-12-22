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В МХТ им. Чехова отменили декабрьские спектакли с Олегом Табаковым
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В МХТ им. Чехова отменили декабрьские спектакли с Олегом Табаковым
Общество, 15:36
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В МХТ им. Чехова отменили декабрьские спектакли с Олегом Табаковым

В МХТ имени Чехова отменили три декабрьских спектакля, в которых играет попавший в больницу актер и режиссер Олег Табаков. Об этом говорится на сайте театра.

«Спектакли «Дракон» (5 и 12 декабря) и «Юбилей ювелира» (7 декабря) отменяются. Билеты подлежат возврату в кассы театра в течение пяти дней, начиная с даты спектакля», — сказано в сообщении. Стоимость электронных билетов будет автоматически возвращена на карты, с которых проводилась оплата.

Вместо отмененного «Дракона» 5 декабря будет показан спектакль «№13D». «Юбилей ювелира» заменили на постановку «Контрабас».

27 ноября зрителям спектакля «Юбилей ювелира», запланированного на 29 ноября, пришли СМС-оповещения об отмене постановки. Кроме того, «по техническим причинам» был отменен спектакль с участием Табакова в театре «Табакерка» — «Год, когда я не родился», запланированный на 27 ноября.

Ранее стало известно, что актер попал в реанимацию. Его поместили в Первую градскую больницу им. Н.И. Пирогова. Причины госпитализации РБК в справочной не указали. Как рассказал РБК сын актера Антон Табаков, художественный руководитель МХТ им. Чехова попал в больницу с воспалением легких.

Олег Табаков. Биография

Народный артист СССР Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. Во время учебы в школе начал заниматься в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров и школьников. «Не было бы саратовского Дворца пионеров — не встретился бы я с первым своим театральным педагогом (ее звали Наталья Иосифовна Сухостав), не было бы актера Табакова», — рассказывал Табаков в одном из интервью.

В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова. На третьем курсе сыграл свою первую роль в кино — в фильме «Саша вступает в жизнь» М. Швейцера. «Снявшись в двадцать лет в первом фильме в главной роли, я заработал на машину — шестнадцать с половиной тысяч рублей «Победа» стоила. Не могу сказать, что она мне таким уж тяжким трудом далась», — вспоминал Табаков.

За свою карьеру в кино один из самых популярных советских и российских актеров сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов», «Москва слезам не верит» и многие другие. Также Табаков озвучивал героев мультфильмов, наиболее известная его работа — кот Матроскин в сериале про Простоквашино.

С 1957 по 1983 год Табаков являлся ведущим артистом студии молодых актеров, впоследствии преобразованной в театр «Современник». В 1970 году, после назначения Олега Ефремова художественным руководителем МХАТа, был назначен директором «Современника». «Этот театр возник не как обычно — сверху, а снизу, как добровольное объединение вокруг Олега Ефремова молодых единомышленников, мечтавших о новом, гражданственном театре. И пару лет не имел официального признания. Репетировали мы в основном по ночам», — рассказывал Табаков.

В 29 лет Табаков перенес инфаркт. «Слово «инфаркт», если честно, на меня впечатления не произвело. По молодости я даже не бросил привычку курить трубку. Сейчас, конечно, делаю это реже. Но на сцене — бывает, есть два спектакля, где я курю. Так что — балуюсь», — признавался актер. aif.ru/culture/23112 В 2011 году перенес операцию на сердце.

С 1973 года занимается преподавательской деятельностью — под его руководством был создан театральный кружок для старшеклассников при Бауманском дворце пионеров. В 1976–1986 годах выпустил два курса в ГИТИСе, которые стали основой Студии Табакова на ул. Чаплыгина, позднее выросшей в Московский театр под руководством О. Табакова. Выпускники студии с успехом гастролировали еще в 1980 году, однако согласие на создание отдельного театра было получено только в 1987 году. «Мне не очень нравится фамильярное название «Табакерка», и я склонен все-таки называть наше во всех смыслах выстраданное дело «подвальный» театр», — рассказывал Табаков.

В 1986–2000 годах Табаков был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал Летнюю школу им. К.С. Станиславского в Бостоне (США), а в 2009 году — Московскую театральную школу. В июне 2000 года стал художественным руководителем МXТ имени А.П. Чеxова, с января 2004 года исполняет и обязанности директора театра. Сейчас играет в трех спектаклях МХТ — «Дракон», «Последняя жертва», «Юбилей ювелира».Табаков — лауреат множества премий и наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Теги: театр , госпитализация , актер , Олег Табаков
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