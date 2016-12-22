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«Табакерка» и МХТ им. Чехова отменили спектакли с Олегом Табаковым
Общество, 19:17
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«Табакерка» и МХТ им. Чехова отменили спектакли с Олегом Табаковым

Зрители спектакля «Юбилей ювелира», запланированного на 29 ноября в МХТ им. А.П. Чехова, где главную роль играет попавший в больницу актер и режиссер Олег Табаков, получили СМС-оповещения о том, что билеты можно сдать. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В пресс-службе театра не уточнили причины отмены спектакля.

Также представитель Московского театра-студии под руководством Олега Табакова рассказал агентству «РИА Новости» об отмене спектакля «Чайка» с Табаковым.

Кроме того, «по техническим причинам» отменен спектакль «Год, когда я не родился» с участием Олега Табакова, запланированный на 27 ноября. Такое сообщение размещено на сайте «Табакерки» (оно датировано 26 ноября).

Ранее стало известно, что Табаков попал в реанимацию. Его поместили в Первую Градскую больницу им. Н.И. Пирогова, сообщили РБК в справочной медучреждения. Причины госпитализации в справочной не указали. Как стало известно порталу Life, у актера подозревают тяжелое воспаление легких.

Сам Табаков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что «болен», и положил трубку.

Олег Табаков. Биография

Народный артист СССР Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. Во время учебы в школе начал заниматься в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров и школьников. «Не было бы саратовского Дворца пионеров — не встретился бы я с первым своим театральным педагогом (её звали Наталья Иосифовна Сухостав), не было бы актёра Табакова», — рассказывал Табаков в одном из интервью.

В 1953 г. поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова. на третьем курсе сыграл свою первую роль в кино — в фильме «Саша вступает в жизнь» М. Швейцера. «Снявшись в двадцать лет в первом фильме в главной роли, я заработал на машину — шестнадцать с половиной тысяч рублей «Победа» стоила. Не могу сказать, что она мне таким уж тяжким трудом далась», — вспоминал Табаков.

За свою карьеру в кино один из самых популярных советских и российских актеров сыграл более чем в ста фильмах, среди которых «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов», «Москва слезам не верит» и многие другие. Также Табаков озвучивал героев мультфильмов, наиболее известная его работа — котМатроскина в сериале про Простоквашино.

С 1957 по 1983 год Табаков являлся ведущим артистом студии молодых актеров, впоследствии преобразованной в театр «Современник». В 1970 году, после назначения Олега Ефремова художественным руководителем МХАТа, был назначен директором «Современника». «Этот театр возник не как обычно — сверху, а снизу, как добровольное объединение вокруг Олега Ефремова молодых единомышленников, мечтавших о новом, гражданственном театре. И пару лет не имел официального признания. Репетировали мы в основном по ночам», — рассказывал Табаков.

В 29 лет Табаков перенес инфаркт. «Слово «инфаркт», если честно, на меня впечатления не произвело. По молодости я даже не бросил привычку курить трубку. Сейчас, конечно, делаю это реже. Но на сцене — бывает, есть два спектакля, где я курю. Так что — балуюсь», — признавался актер. aif.ru/culture/23112 В 2011 г. перенес операцию на сердце.

С 1973 г. занимается преподавательской деятельностью — под его руководством был создан театральный кружок для старшеклассников при Бауманском дворце пионеров. В 1976-1986 гг. выпустил два курса в ГИТИСе, которые стали основой Студии Табакова на ул. Чаплыгина, позднее выросшей в Московский театр под руководством О. Табакова. Выпускники студии с успехом гастролировали еще в 1980 г., однако согласие на создание отдельного театра было получено только в 1987 г. «Мне не очень нравится фамильярное название «Табакерка», и я склонен все-таки называть наше во всех смыслах выстраданное дело «подвальный» театр», — рассказывал Табаков.

В 1986-2000 гг. Табаков был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 г. основал Летнюю школу им. К. С. Станиславского в Бостоне (США), а в 2009 г. — Московскую театральную школу. В июне 2000 г. стал художественным руководителем МXТ имени А. П. Чеxова, с января 2004 г. исполняет и обязанности директора театра. Сейчас играет в трех спектаклях МХТ — «Дракон», «Последняя жертва», «Юбилей ювелира».Табаков — лауреат множества премий и наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Теги: госпитализация , Олег Табаков , «Табакерка» , Школа-студия МХАТ
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