«Табакерка» и МХТ им. Чехова отменили спектакли с Олегом Табаковым

Зрители спектакля «Юбилей ювелира», запланированного на 29 ноября в МХТ им. А.П. Чехова, где главную роль играет попавший в больницу актер и режиссер Олег Табаков, получили СМС-оповещения о том, что билеты можно сдать. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В пресс-службе театра не уточнили причины отмены спектакля.

Также представитель Московского театра-студии под руководством Олега Табакова рассказал агентству «РИА Новости» об отмене спектакля «Чайка» с Табаковым.

Кроме того, «по техническим причинам» отменен спектакль «Год, когда я не родился» с участием Олега Табакова, запланированный на 27 ноября. Такое сообщение размещено на сайте «Табакерки» (оно датировано 26 ноября).

Ранее стало известно, что Табаков попал в реанимацию. Его поместили в Первую Градскую больницу им. Н.И. Пирогова, сообщили РБК в справочной медучреждения. Причины госпитализации в справочной не указали. Как стало известно порталу Life, у актера подозревают тяжелое воспаление легких.

Сам Табаков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что «болен», и положил трубку.