Олег Табаков попал в реанимацию

Актер и режиссер Олег Табаков находится в Первой градской больнице. Причины госпитализации не сообщаются. В Театре-студии Табакова подробностей не сообщили

Олег Табаков (Фото: Алексей Никольский / AP)

Актер и режиссер Олег Табаков помещен в Первую градскую больницу им. Н.И.Пирогова. Об этом РБК сообщили в справочной медицинского учреждения.

Причина госпитализации артиста не уточнялась.

Пресс-служба Театра-студии Олега Табакова сообщила, что не располагает информацией о его госпитализации.

Корреспондент РБК сообщил, что зрителям, собравшимся на спектакль «Юбилей ювелира» с участием Табакова, запланированный на 29 ноября, разослали смс-предупреждения о том, что билеты можно сдать. В пресс-службе не уточнили, связано ли это с госпитализацией артиста

На сайте МХТ им. Чехова информации об отмене назначенного на 27 ноября спектакля «Год, когда я не родился», где также занят 82-летний Табаков, нет. В пресс-службе театра при этом заявили: «Единственная информация, которой мы располагаем, так это то, что Олег Табаков на плановом обследовании. Больше информации у нас нет».

Ранее Life сообщил о госпитализации Табакова. По информации портала, у него подозревают тяжелое воспаление легких.

Табаков родился в 1935 году в Саратове. В 1953-м поступил в Школу-студию МХАТ, в 1957-м вошел в созданную под эгидой учебного заведения Студию молодых актеров, позже превратившуюся в театр «Современник». В 1983 году перешел во МХАТ. Параллельно руководил основанным в 1977 году театром-студией. Табаков снялся более чем в 120 фильмах, преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ.