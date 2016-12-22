Названа причина госпитализации Олега Табакова

По словам сына Олега Табакова, актер и режиссер госпитализирован в Первую градскую больницу им. Н.И.Пирогова с воспалением легких. Ранее о госпитализации РБК заявили в справочной медучреждения

Олег Табаков (Фото: Михаил Климентьев / AP)

Актер и режиссер Олег Табаков гопал в Первую градскую больницу с воспалением легких. Об этом РБК заявил его сын Антон.​

«Он [Олег Табаков] находится в Первой градской [больнице]. Действительно у него после обследования [диагностировано] воспаление легких», — сказал РБК сын Олега Табакова Антон.

При этом Антон Табаков отказался сообщить что-либо еще о состоянии артиста. В то же время агентству городских новостей «Москва» Антон Табаков заявил, что его отец госпитализирован для «планового стоматологического обследования». «Все в порядке, поэтому проблем никаких нет», — заверил он.

Ранее в справочной Первой градской больницы РБК сообщали о госпитализации режиссера. Позже МХТ им. Чехова и театр «Табакерка» отменили назначенные на ближайшие дни выступления с участием актера.