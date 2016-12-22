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Союз биатлонистов пообещал бороться за права Вилухиной и Романовой
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Союз биатлонистов пообещал бороться за права Вилухиной и Романовой
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Союз биатлонистов пообещал бороться за права Вилухиной и Романовой

Союз биатлонистов России будет защищать честь и достоинство россиянок Ольги Вилухиной и Яны Романовой, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Союз биатлонистов России намерен продолжать свою работу по защите чести и достоинства спортсменок во всех соответствующих инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж. Конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время», — говорится в заявлении.

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27 ноября Международный олимпийский комитет объявил, что результаты биатлонисток на Играх в Сочи (два серебра у Вилухиной и одно — у Романовой) будут аннулированы. Также спортсменкам пожизненно запретили участвовать в Олимпийских играх и приезжать на них в составе делегации. Также под санкции попали скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков. Основанием для вынесения решения стали показания бывшего директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова. Следственный комитет России заявил, что расследование доказало голословность обвинений Родченкова.

Теги: спорт , Кубок мира по биатлону 2016 , допинг , Григорий Родченков
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