Союз биатлонистов пообещал бороться за права Вилухиной и Романовой

Союз биатлонистов России будет защищать честь и достоинство россиянок Ольги Вилухиной и Яны Романовой, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Союз биатлонистов России намерен продолжать свою работу по защите чести и достоинства спортсменок во всех соответствующих инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж. Конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время», — говорится в заявлении.

27 ноября Международный олимпийский комитет объявил, что результаты биатлонисток на Играх в Сочи (два серебра у Вилухиной и одно — у Романовой) будут аннулированы. Также спортсменкам пожизненно запретили участвовать в Олимпийских играх и приезжать на них в составе делегации. Также под санкции попали скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков. Основанием для вынесения решения стали показания бывшего директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова. Следственный комитет России заявил, что расследование доказало голословность обвинений Родченкова.