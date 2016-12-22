Федерация бобслея назвала решения МОК «юридически непроработанными»

В Федерации бобслея России назвали «верхом несправедливости» и «юридически непроработанными» решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации российских бобслеистов Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и бывшего скелетониста Сергея Чудинова. Заявление федерации было опубликовано на ее официальном сайте.

«Все случилось по уже отработанной схеме. Все та же матрица, в которой появились новые фамилии, скорее всего, к сожалению, не последние», — заявили в российской Федерации бобслея. В спортивной организации подчеркнули, что ждут «мотивированную часть решения» МОК. «Материал для судебных разбирательств продолжает пополняться», — добавили представители Федерации бобслея России.

В понедельник, 27 ноября, специальная комиссия Международного олимпийского комитета постановила, что Сергей Чудинов нарушил антидопинговые правила во время Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Тогда он занял шестое место. По решению МОК, его результат был аннулирован, а также спортсмен был пожизненно дисквалифицирован. Чудинов в 2016 году завершил свою спортивную карьеру и стал тренером сборной России.

Также виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны бобслеисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Александр Зубков и Алексей Воевода. Негодайло и Труненков получили золото во время соревнований четверок на Олимпиаде в Сочи. Зубков и Воевода также принимали участие в Играх в Сочи. Их результаты также были аннулированы. Кроме того, основываясь на тех же обвинениях, которые были выдвинуты российским бобслеистам, были лишены серебряных медалей биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.

Всего по решению Международного олимпийского комитета сборная России потеряла 11 медалей, которые ее спортсмены завоевали во время Игр в Сочи в 2014 году. В итоге, у российской сборной остались 24 медали, и она опустилась с первого на третье место в общекомандном медальном зачете. Лидером стала Норвегия, чья сборная получила 29 наград. На втором месте — канадские спортсмены, которые выиграли 25 медалей.



В Кремле в связи с этим ранее заявляли, что у России нельзя «украсть состоявшуюся победу». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решения комиссии МОК необходимо «глубоко, спокойно и трезво» проанализировать. Он подчеркнул, что России предстоит «весьма настойчиво и энергично» принимать меры, которые предусмотрены законом, чтобы защитить интересы своих спортсменов.