В Подмосковье задержали родителей младенца по подозрению в его избиении

В подмосковном Наро-Фоминске задержаны родители новорожденного, которые подозреваются в его избиении. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК России по Московской области. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным СК, 23 ноября родители малыша принесли его на прием к дерматологу и пожаловались, что у него появились синяки в области скулы. После осмотра доктор направил ребенка к неврологу. На приеме 25 ноября врач-невролог зафиксировал у новорожденного многочисленные травмы, включая перелом ноги. Ребенку вызвали скорую помощь, она доставила его в реанимационное отделение ГБУЗ МО «Наро-Фоминская районная больница №1».

Об избиении младенца в Наро-Фоминске сообщил 25 ноября телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, ребенок попал в больницу, где ему диагностировали переломы теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра. По информации телеканала, мальчика должны были перевести в другое медучреждение.

Информацию СМИ об избиении младенца начали проверять органы опеки и детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова. По ее данным, матери малыша 17 лет, это ее второй ребенок. Первого она родила в 14 лет. Отцу новорожденного — 21 год.

После этого СКР по Московской области возбудил по факту избиения ребенка уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).