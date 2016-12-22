СКР возбудил дело после сообщения об избитом младенце в Подмосковье

В Подмосковье следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему после поступления в больницу в Наро-Фоминске двухмесячного ребенка со следами побоев. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Следователи уже провели осмотр места, где проживают родители ребенка. В доме ими были найдены «детские пеленки со следами вещества бурого цвета».Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).
Сообщения о происшествии появились 25 ноября. Родители ребенка принесли его на осмотр к дерматологу 23 ноября, где пожаловались на появление у младенца синяков. Дерматолог рекомендовал направить его к неврологу, который, в свою очередь, 25 ноября зафиксировал у ребенка многочисленные травмы, в том числе и перелом ноги. Для ребенка была немедленно вызвана скорая, которая доставила его в реанимационное отделение.
Проверкой информации также занялись органы опеки. Сложившейся ситуацией также занялась детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова, сообщившая, что возраст матери ребенка составляет 17 лет.