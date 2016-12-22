В Подмосковье начали проверку избиения двухмесячного ребенка

Органы опеки и полицейские начали проверку информации об избиении в Наро-Фоминске двухмесячного младенца, заявили в районной администрации. Об этом сообщает «РИА Новости».

25 ноября в СМИ появилась информация о жестоком избиении младенца. У ребенка оказались сломаны несколько ребер, левое бедро, затылочная и теменная часть черепа. «На данный момент на месте органы опеки, отдел по несовершеннолетним, полиция. Предпринимаются все необходимые действия», — заявили агентству.

В мае стало известно об избиении воспитателем детей в яслях детского сада в Омске. С жалобой обратилась мать одного из детей. Она рассказала, что воспитатель кидает спящих детей на пол, кусает и пытается душить. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку данной информации.