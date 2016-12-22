Детский омбудсмен проверит ситуацию с избиением младенца в Подмосковье

Проводится проверка семьи из подмосковного города Наро-Фоминска, в которой, предположительно, избили двухмесячного ребенка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена в Подмосковье Ксении Мишоновой.

«Пока мы можем сказать только то, что маме 17 лет. Это ее второй ребенок. Первый был рожден в 14 лет. Отцу — 21 год. Тест на алкогольное и наркотическое опьянение у обоих родителей отрицательный», — говорится в сообщении пресс-службы. По факту полученных ребенком травм проводится судебно-медицинская экспертиза.

По словам собеседника агентства, родители малыша говорят, что ребенок получил травмы, упав с пеленального столика. «Судя по характеру и тяжести полученных ребенком травм, у врачей были все основания не поверить этому и сообщить в правоохранительные органы. Но окончательные выводы можно будет сделать по завершении всех проверок», — уточняется в сообщении.

Об избиении младенца в Наро-Фоминске сообщил накануне телеканал РЕН ТВ. Малыша доставили в больницу, где диагностировали перелом теменной и затылочной костей, перелом нескольких ребер и левого бедра. По данным телеканала, мальчика планируют перевести в другое медицинское учреждение.

Органы опеки и полиция начали проверку информации об избиении двухмесячного ребенка, заявили в «РИА Новости» в районной администрации.

Кроме того, проверку по факту госпитализации в Наро-Фоминске двухмесячного ребенка с травмами начали в ГСУ СК России по Московской области. По данным следователей, малыш поступил в приемное отделение ГБУЗ МО «Наро-Фоминская районная больница №1».