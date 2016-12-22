Вайнштейн ушел из Гильдии режиссеров США

Обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн вышел из состава Гильдии режиссеров США. Об этом заявил представитель американской ассоциации, пишет Entertainment Weekly.



«Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров США. Решение вступает в силу сегодня», — сказал собеседник издания. В Гильдии других деталей не предоставили.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после публикации в начале октября газеты The New York Times, в котором издание сообщило о домогательствах продюсера к актрисам, в том числе к Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. После материала издания десятки женщин обвинили Вайнштейна в подобном поступке. В результате продюсер был уволен из собственной компании Weinstein Company, его лишили членства в киноакадемиях и наград.

В начале ноября Вайнштейн был исключен из Академии телевизионных наук и искусств США. Академия приняла решение исключить продюсера пожизненно.

Пресс-секретарь продюсера заявлял, что Вайнштейн опровергает обвинения в том, что его сексуальные контакты с женщинами были совершены насильно. По словам представителя кинематографиста, Вайнштейн также не нанимал людей, которые могли бы замять сексуальные скандалы. ​ «Это фантастика, думать, что можно заставить кого-либо замолчать в любой момент», — заявлял он.

В конце ноября модель итальяно-филиппинского происхождения Амбра Баттилана Гутьеррес рассказала, что Вайнштейн заплатил ей в 2015 году $1 млн, чтобы она молчала о домогательствах. По данным New Yorker, продюсер часть использовал деньги, чтобы уклониться от подобных обвинений. Кроме того, он скрывал информацию о выплатах жертвам домогательств, сообщало издание.