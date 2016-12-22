Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,83 58,32 EUR Нал. 69,96 69,29 USD Бирж. 58,50 +0,13 EUR Бирж. 69,59 -0,03 USD ЦБ. 58,28 -0,25 EUR ЦБ. 69,50 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 9694,92 -4,01 ММВБ 2145,87 -0,71% РТС 1160,56 -0,47% Brent 63,61 -0,24% DJIA 23580,78 +0,10% Nasdaq 6878,52 -0,15% FTSE 7383,90 -0,35%
Вайнштейн ушел из Гильдии режиссеров США
Лента новостей
В Тель-Авиве жертвами взрыва в магазине стали четыре человека 05:38, Общество Российский физик потребовал в ЕСПЧ компенсацию за 505 дней отпуска 05:18, Общество Экс-командир российских войск в Сирии возглавил Восточный военный округ 04:50, Политика Высланный из России польский историк рассказал о своем задержании 04:44, Политика Выручка Christie’s от русских торгов составила $17,6 млн 04:10, Бизнес Центробанк сообщил о блокировке 600 мошеннических сайтов 04:06, Финансы В Совфеде сравнили Украину с персонажем мультфильма «Баба-Яга против!» 03:21, Политика Пентагон обвинил российский Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США 03:08, Политика Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала Елизавета Лопатина 02:42, Общество Путин одобрил введение в России системы tax free 02:17, Общество Волкер рассказал о «предельно ясной» цели Трампа на Украине 01:49, Политика В США назвали пункт назначения своего эсминца в Черном море 00:47, Политика Morgan Stanley усомнился в разгоне ВВП России до 3% к 2020 году 00:45, Экономика Лишенный медали бобслеист Труненков назвал решение МОК «политизированным» 00:44, Общество Путин впервые посетит встречу высших священнослужителей РПЦ 00:24, Политика Во время теракта в Багдаде погибли 17 человек 00:18, Политика «Я угощу тебя вином»: что Улюкаев рассказал суду о встречах с Сечиным 00:02, Общество Аналитики Deloitte объяснили прибыль аграриев большой господдержкой 00:01, Бизнес Совбез России предложил разместить корневые серверы интернета в БРИКС 00:00, Технологии и медиа Торги на строительство участка второго кольца метро обжаловали в суде 00:00, Политика Прокуратура выявила рост преступлений в страховой сфере в полтора раза 27 ноя, 23:57, Общество Федерация бобслея назвала решения МОК «юридически непроработанными» 27 ноя, 23:51, Общество МОК впервые объяснил причины дисквалификации российского чемпиона Сочи 27 ноя, 23:47, Спорт Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым «шагом назад» 27 ноя, 23:36, Политика Экс-скелетонист Чудинов подаст апелляцию на решение МОК о дисквалификации 27 ноя, 23:26, Общество Путин утвердил введение электронных посадочных талонов 27 ноя, 22:50, Общество Зачем Саудовская Аравия организовала исламскую коалицию против терроризма 27 ноя, 22:47, Политика Центр примирения заявил об «изоляции» силами США 50 тыс. беженцев в Сирии 27 ноя, 22:37, Политика
Вайнштейн ушел из Гильдии режиссеров США
Харассмент-гейт, 06:51
0
Вайнштейн ушел из Гильдии режиссеров США

Обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн вышел из состава Гильдии режиссеров США. Об этом заявил представитель американской ассоциации, пишет Entertainment Weekly.

«Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров США. Решение вступает в силу сегодня», — сказал собеседник издания. В Гильдии других деталей не предоставили.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после публикации в начале октября газеты The New York Times, в котором издание сообщило о домогательствах продюсера к актрисам, в том числе к Анджелине Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. После материала издания десятки женщин обвинили Вайнштейна в подобном поступке. В результате продюсер был уволен из собственной компании Weinstein Company, его лишили членства в киноакадемиях и наград.

От Спейси до Брэнсона: кто обвинен в домогательствах вслед за Вайнштейном Еще 17 фото
Фотогалерея

В начале ноября Вайнштейн был исключен из Академии телевизионных наук и искусств США. Академия приняла решение исключить продюсера пожизненно.

Пресс-секретарь продюсера заявлял, что Вайнштейн опровергает обвинения в том, что его сексуальные контакты с женщинами были совершены насильно. По словам представителя кинематографиста, Вайнштейн также не нанимал людей, которые могли бы замять сексуальные скандалы. ​ «Это фантастика, думать, что можно заставить кого-либо замолчать в любой момент», — заявлял он.

В конце ноября модель итальяно-филиппинского происхождения Амбра Баттилана Гутьеррес рассказала, что Вайнштейн заплатил ей в 2015 году $1 млн, чтобы она молчала о домогательствах. По данным New Yorker, продюсер часть использовал деньги, чтобы уклониться от подобных обвинений. Кроме того, он скрывал информацию о выплатах жертвам домогательств, сообщало издание.

Теги: кино , домогательства , Харви Вайнштейн
Главное
Экс-командир российских войск в Сирии возглавил Восточный военный округ Политика
Материалы по теме
Ума Турман раскритиковала Вайнштейна Общество
Модель рассказала об $1 млн от Вайнштейна за молчание о домогательствах Общество
The Observer узнал о списке знавших о домогательствах Вайнштейна людей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку